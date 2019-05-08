شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. تعرف على وجهة لاسارتى القادمة بعد رحيله عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى لمغادرة القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى، بعدما استقرت الإدارة الحمراء على إنهاء عقد المدرب الأجنبى حال فشله فى تحقيق بطولة مع المارد الأحمر. لمعرفة قبلة لاسارتى القادمة اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. تعرف على وجهة لاسارتى القادمة بعد رحيله عن الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.