هل يرحل أزارو عن الأهلى فى الصيف؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من تذبذب المستوى يعيشها المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى مع الفريق فى الفترة الحالية، وتحديدا عقب عودته من الإصابة التى ألمت به فى الدورى.

ورغم المحاولات المضنية التى يبذلها أزارو داخل الملعب لإحراز الأهداف إلا أن جماهير الأهلى أبدت ترحيبها برحيله فى الصيف نظرا للفرص الكثيرة التى يهدرها اللاعب بغرابة شديدة فى المباريات الحساسة، والتى تكلف ناديه خسارة العديد من النقاط السهلة.

ما الأسباب التى أدت لهبوط مستوى وليد أزارو؟

يعيش وليد أزارو حالة من الهبوط فى المستوى الفنى بعد عودته من الإصابة، بعدما افتقد كثيرا من شخصيته داخل أرض الملعب وأصبح دائم تضييع الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين.

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هل يدرس مجلس إدارة الأهلى رحيل أزارو؟

يدرس مجلس إدارة الأهلى رحيل وليد أزارو فى الصيف إذا ما استمر على مستواه الحالى، خاصة أن الإدارة الحمراء بدأت مراقبة العديد من المحترفين الأجانب فى بعض الدول الأفريقية للتعاقد مع أفضلهم ليكون بديلا لأزارو.

هل يوجد عروض لرحيل أزارو؟

اختفت العروض الاحترافية لوليد أزارو بعد تدنى مستواه الفنى، ويسعى مجلس إدارة الأهلى لتسويق اللاعب خلال الفترة المقبلة، على أمل الحصول على عرض جاد من أحد الأندية الخارجية.

هل سينضم وليد أزارو للمنتخب المغربى بكأس الأمم الأفريقية؟

من الصعب انضمام وليد أزارو للمنتخب المغربى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة بمصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، خاصة أن أسو الأطلسى يملكون عددا كبيرا من المهاجمين الكبار بالدوريات الأوروبية.