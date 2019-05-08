شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يدرس إراحة بعض الأساسيين فى لقاء وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك منح عدد من اللاعبين الذين يشاركون بصفة أساسية مع الفريق راحة من المشاركة أساسيًا أمام وادى دجلة، وذللك لعدم تعرضهم للإجهاد.

ويرغب جروس فى الاعتماد على بعض اللاعبين الذين يشاركون فى أوقات قليلة مع الفريق، أو المستبعدون فى الفترة الأخيرة، خاصة أن المرحلة المقبلة ستشهد ضغطا كثيفا من المباريات بعدما تأهل الفارس الأبيض لنهائى الكونفدرالية الأفريقية لمواجهة نهضة بركان المغربى، بخلاف انشغاله بالمنافسة على بطولة الدورى.

ومن المنتظر أن يضع المدير الفنى للأبيض ملامح التشكيل الذى سيخوض به مباراته أمام وادى دجلة، المقرر لها فى العاشرة مساء غد الخميس، على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، عقب التدريبات الجماعية التى سيخوضها الزمالك مساء اليوم.