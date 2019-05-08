شاهد فى دقيقة.. هل أعاد صالح جمعة الحلقة المفقودة منذ 6 سنوات فى الأهلى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باتت جماهير النادى الأهلى تنظر إلى صالح جمعة صانع ألعاب فريقها، على أنه المنقذ الذى أعاد الحلقة المفقودة فى خط وسط المارد الأحمر منذ 6 سنوات. ”الخليج 365” يسلط الضوء على مسيرة صانع ألعاب الأهلى فى الفيديو التالي: السن: 25 عاماً القيمة التسويقية: 11,497 مليون جنيه لعب صالح جمعة لفريقين بالدورى المصرى: إنبى والأهلى شارك معهما فى: 65 مباراة سجل: 9 أهداف صنع: 12 هدفا لزملائه بالفريق Advertisements مع الأهلى فى الموسم الجارى شارك فى: 7 مباريات سجل هدفين معدل دقائق اللعب: 357 دقيقة توج بـ 3 بطولات دورى عام، وبطولتين كأس مصر، وكأس السوبر الأفريقى مع المنتخب شارك فى: 14 مباراة صنع 3 أهداف ولم يسجل معدل دقائق اللعب الدولية: 326 دقيقة

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