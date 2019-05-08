شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان يشكو النجوم رسميا بسبب راتب شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مؤمن سليمان نجم الزمالك السابق بشكوى رسمية باتحاد الكرة ضد نادى النجوم بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة. وتواجد مؤمن سليمان فى مقر اتحاد الكرة وقدم شكوى رسمية ضد نادى النجوم يطلب فيها الحصول على راتب شهرين. Advertisements وأنهى نادى النجوم موخرا التعاقد مع رمضان السيد لقيادة الفريق فى الدورى خلفا لمؤمن سليمان. ويحتل النجوم المركز الـ17 والأخير بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 25 نقطة بعد أن خاض الفريق 31 مباراة بالمسابقة المحلية، فاز فى خمس مباريات وخسر فى 16 مباراة، فيما حسم التعادل نتيجة عشر مباريات لفريق النجوم.

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