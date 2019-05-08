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مجلس الأهلى يناقش ملف النشاط الرياضى ظهر السبت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب اجتماعاً مهماً فى الثانية من ظهر السبت المقبل، لمناقشة عدة أمور خاصة بالنادى يأتى فى مقدمتها ملف النشاط الرياضى.

ويبحث المجلس مع رءوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى حصاد الألعاب الجماعية فى هذا القطاع طوال الموسم المنقضى على أن تتم مناقشة مصير بعض الأجهزة الفنية فى قطاع النشاط الرياضى.

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ويجتمع المجلس الأهلاوى فى الثانية من ظهر السبت المقبل لرغبة المجلس فى متابعة مباراة سموحة التى ستقام فى العاشرة من مساء نفس اليوم بالدورى.

كان محمود الخطيب قد عقد اجتماعًا مطولًا أمس مع خالد بيبو مدير عام أكاديميات الأهلى، قدم خلاله الأخير لرئيس النادى التقرير السنوى الخاص بفروع الأكاديميات، والذى شمل الجانب الإدارى والفنى والمالى عن الموسم المنتهى.

وسيعقد الخطيب اجتماعاً خلال أيام مع فتحى مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادى لمناقشة عدة أمور خاصة بالقطاع وبحث كيفية تطويره.

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