شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل 7 لاعبين من الترسانة بناء على التقرير الفنى لـ أحمد كشرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة الترسانة على قائمة الراحلين عن الفريق فى الموسم المقبل بعد دراسة التقرير الفنى الذى أعده أحمد كشرى المدير الفنى السابق للفريق.
وتضم القائمة كل من السيد حمدى، هارون إسماعيل، أحمد أنيس، حمادة الدسوقى، محمد حربى، محمد رجب ريعو، رضا العزب.
كان الترسانة قد تعاقد مع الثنائى السيد حمدى وهارون إسماعيل بداية الموسم الماضى، إلا أن الأول أصيب بالرباط الصليبى وخرج الثانى من حسابات الجهاز الفنى طوال الموسم الذى اعتمد على الثنائى أحمد هشام وعماد حلمى.
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