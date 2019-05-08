شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل تحب تبقى مين.. أمير عزمى: كان نفسى أكون أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الكرة شهرة تضاهى شهرة نجوم الفن، لكن لكل نجم ملعبه الخاص. وحرص ”الخليج 365” على توجيه سؤال لنجوم الرياضة ألا وهو لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟. نجمنا اليوم نجم الزمالك السابق ومدرب الفريق الأبيض الحالى أمير عزمى مجاهد، الذى أكد أنه كان يتمنى أن يكون النجم أمير كرارة، مشيرا إلى أنه فنان يستطيع التطوير من نفسه كثيرا ويجيد أدوار الأكشن.

أمير عزمى مجاهد وأمير كرارة

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