شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يجهز إسلام فؤاد للحاق بمباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل إسلام فؤاد مهاجم فريق المقاولون العرب برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة التمزق فى العضلة الضامة التي كان قد تعرض لها خلال المشاركة مع ذئاب جبل بالدوري العام.

وكشف الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون العرب فى تصريحات خاصة، أن اللاعب إسلام فؤاد لن يتمكن من اللحاق بمباراة فريقه أمام الجونة والتى تقام فى العاشرة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري العام.

Advertisements

كما أكد طبيب الفريق أن اللاعب سيكون جاهزاً للمشاركة ودعم صفوف الذئاب أمام النادي الأهلي في مباراة الجولة 33 من عمر المسابقة المحلية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 44 نقطة، حيث خاض ذئاب الجبل 31 مباراة حقق المقاولون الفوز في 12 مباراة وتعادل في 8 مباريات أخرى، فيما تلقى الهزيمة فى 11 لقاء .