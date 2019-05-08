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شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جابر ينشر صورة من مسلسل "لمس أكتاف" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر كرم جابر لاعب منتخب المصارعة، والذى اتجه للفن مؤخرا، صورة من مسلسل لمس أكتاف، والذى يشارك فى بطولته مع ياسر جلال.
ونشر جابر الصورة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، خلال أدائه أحد المشاهد مع ياسر جلال.
يذكر أن كرم جابر حقق الكثير من البطولات والألقاب مع منتخب المصارعة، و أبرزها ذهبية أوليمبياد بكين 2004، و فضية أوليمبياد لندن 2012.
واتجه فى الفترة الأخيرة إلى العمل فى الفن، حيث شارك فى فيلم "هنا وسرور" لمحمد إمام وفاروق الفيشاوى، و"صد رد" مع على ربيع، ويستعد لتصوير فيلم سينمائى مع تايسون.
كرم جابر
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