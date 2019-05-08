موعد مباراة المصري وحرس الحدود بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة المصري البورسعيدي وحرس الحدود، والتي تقام على ستاد الجيش ضمن منافسات الجولة 32 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري العام برصيد 48 نقطة، بعد أن خاض 31 مباراة، تعادل في خمسة عشر لقاء وتلقي الهزيمة في 5 مباريات، بينما حقق الفوز في أحدي عشر لقاء، بينما يأتي حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة، بعد أن خاض ثلاثين لقاء، نجح في الفوز بـ7 مباريات فقط وتعادل في أحدي عشر لقاء وتلقي الهزيمة في أثني عشر لقاء.

ويستعد الفريقان لخوض لقاء الجولة الثانية والثلاثين بالدوري العام بعد غد الجمعة الموافق العاشر من شهر مايو الجاري، على أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءا بالتوقيت المحلي للقاهرة والحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتقوم قنوات النيل الرياضية وأون سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المقرر له، وتقديم استوديوهات تحليلية قبل انطلاق المباراة وبعد انتهاء اللقاء وبين الشوطين.