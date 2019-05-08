موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة بالدوري العام والقنوات الناقلة

يستعد الزمالك لمباراة وادي دجلة التي يستضيفها ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يأمل أبناء ميت عقبة الفوز بها واستعادة الانتصارات بعد أن تراجع الفريق إلى المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 60 نقطة بعد الأهلي وبيراميدز، بعد أن كان يحتل صدارة الترتيب.

ويحتل وادي دجلة المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بعد أن تعادل في 8 مباريات وتلقي الهزيمة في 13 مباراة أخري، بينما حقق الفوز في 9 لقاءات فقط.

ويخوض الفريقان اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ29 غدا الخميس الموافق التاسع من شهر مايو الجاري على ستاد بتروسبورت، على أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

أما عن القنوات الناقلة للمباراة، فستقوم قنوات أون سبورت ON Sports والنيل الرياضية بالبث المباشر للمباراة في الموعد المحدد لها.