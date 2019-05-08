رضا عبد العال يكشف حقيقة فبركة حلقته بـ «رامز في الشلال»

وجيدة عبداللطيف- بوابة أخبار اليوم

نفي الكابتن رضا عبد العال، علمه بالمقلب الذي تعرض له في برنامج «رامز في الشلال» والذي يقدمه الفنان رامز جلال في الماراثون الرمضاني هذا العام.

وقال عبد العال خلال لقائه في برنامج «نمبر وان» مع إبراهيم فايق والذي يذاع عبر قناة «النهار»: «عندما سمعت صوت الغوريلا أظلمت الدنيا من حولي، وبدأت أردد الشهادة كي لا أشعر بشيء عندما تلتهمني»، مؤكدًا أن الحلقة لم تكن مفبركة كما يردد البعض.

وأضاف: «ابنتي عندما شاهدت الحلقة بكت وطلبت مني رفع قضية على رامز جلال، لكنني أخبرتها أنني متعاقد مع القناة ولم...