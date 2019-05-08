صحف فرنسا بعد رباعية ليفربول في برشلونة...مباراة تاريخية وانجاز مدهش ومورينيو يرفع القبعة لكلوب

ترجمة- محمد بشاري

سلطت الصحف الفرنسية الضوء على الفوز التاريخي لفريق ليفربول على برشلونة برباعية نظيفة وتأهله لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

موقع سبورتيون الفرنسيsportune

تحت عنوان" ليفربول وبرشلونة...أُمسية الجنون"

ذكر الموقع أن لقاء ليفربول و برشلونة أمس كان بمثابة أمسية جنون ، فهي مباراة تاريخية قدمت انتعاشا هائلا للجميع وتأهل غير متوقع لفريق ليفربول على حساب نادي برشلونة.



20 minutesصحيفة فان مينوت

تحت عنوان"مورينيو يتمنى فوز الريدز ببطولة أبطال أوروبا"

Advertisements

أبرزت الصحيفة فوز ليفربول برباعية على نادي برشلونة وتأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات المدرب العالمي مورينيو حول اعتقاده في احراز ليفربول هذه البطولة هذا العام بسبب الأداء الرائع الذي يقدمه مدرب الفريق يورجن كلوب هذا العام والمجهود الخرافي الذي يبذله مع لاعبيه.

La croix صحيفة لاكروا

تحت عنوان" ليفربول.. مدينة السعادة ليورجن كلوب"

قالت الصحيفة إن كلوب سيبقى البطل الجذاب في هذا العصر المجيد،بعد أن قاد فريقه اللامع ليفربول من جديد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بفضل إنجاز مدهش.