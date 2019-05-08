الأهلي يعلن جاهزية الشحات لمواجهة سموحة.. وشكوك حول عودة الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي، أن حسين الشحات جناح الفريق أصبح جاهزًا بشكل كامل للمشاركة في مواجهة سموحة، التي تقام يوم السبت القادم بالجولة 32 من الدوري المصري.

ووفقًا لما جاء على الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن الشحات أصبح جاهزًا للمشاركة في المباراة بعدما خاض تدريبات استشفائية مع مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة النجوم الأخيرة، خلال مران أمس الثلاثاء.

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وفي نفس السياق، اكتفى أحمد الشيخ بخوض تدريبات بصالة الألعاب البدنية في ظل استمرار معاناته من نزلة برد، حيث من المقرر أن يتحدد موقفه من مواجهة سموحة مساء اليوم، الأربعاء.

كما أعلن الجهاز الفني أن عمرو جمال مهاجم الفريق يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي الذي يخضع له تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وكان عمرو جمال قد عانى من إصابة في العضلة الأمامية مما أدى إلى ابتعاده عن التدريبات الجماعية للأهلي، حيث يخوض تدريبات تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.