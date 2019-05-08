الصحف الإنجليزية تخلد انتفاضة ليفربول أمام برشلونة

حيّت الصحف الإنجليزية اليوم الأربعاء لاعبي ليفربول ومدربهم الألماني يورغن كلوب، بعد مباراتهم “الخيالية” على ملعب آنفيلد، وتحقيق عودة مذهلة بالفوز على برشلونة 4-0 في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد الخسارة ذهاباً 0-3 في برشلونة، ما مكنهم من بلوغ النهائي للموسم الثاني توالياً.

وعبر ليفربول المتوج باللقب القاري خمس مرات، إلى النهائي للمرة التاسعة في تاريخه، إذ يلاقي على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد في الأول من يونيو (حزيران) المقبل، الفائز بين أياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام هوتسبر الإنجليزي، اللذين يلتقيان إياباً مساء الأربعاء، والفريق الهولندي متقدم (1-0) بفوز على أرض منافسه ذهابا الأسبوع الماضي.

ونجح “الحمر”، بغياب نجميه المصابين المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو، في تحقيق المفاجأة بثنائية لكل من المهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي (7 و79) والبديل الهولندي جورجينيو فاينالدوم (54 و56).

ولقيت الاحتفالات الصاخبة على ملعب آنفيلد صداها في الصحف الإنجليزية، إذ كتبت ذا غارديان، “لا تعدلوا الواقع، هذا حدث فعلاً، كانت هناك مباريات مجيدة وغير متوقعة في تاريخ ليفربول الأوروبي، بما فيها ذروة العودة في إسطنبول”، في إشارة إلى تتويج ليفربول بلقبه القاري الأخير عام 2005، عندما قلب تأخره أمام ميلان الإيطالي 0-3 في المباراة النهائية، إلى تعادل ثم فوز بركلات الترجيح.

وتابعت الصحيفة: “ولكن هذا كان مختلفاً، جهد إرادة، وبصراحة خطف الأنفاس، بعد مضي 79 دقيقة، تحول أكثر الفرق شهرة في العصر الحديث إلى حفنة من المتفرجين ذوي القمصان الصفراء”، في إشارة إلى برشلونة.

ورأى الكاتب في صحيفة دايلي مايل، مارتن صامويل، أن ما حققه ليفربول في 7 مايو (أيار) 2019 يتفوق ما حققه في 25 من الشهر ذاته عام 2005 في نهائي إسطنبول ضد ميلان الإيطالي.

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وكتب صامويل: “في نهاية هذه المباراة الرائعة، التي لا تصدق، الخيالية، عانق يورغن كلوب لاعبيه، بمواجهة مدرج ذا كوب، مثل الجميع في آنفيلد ينشدون لن تسير بمفردك أبداً.. كان لدى المرء شعور بأن هذه اللحظة التي كان يعمل من أجلها كلوب منذ قدومه إلى ميرسيسايد.. هذه الروحية.. هذا العمل الجماعي.. هذا الأداء، هذا الشغف، هذه العاطفة، كلها كانت هنا، حتى القطرة الأخيرة لما أراد تحقيقه.. ومع ذلك، لا يزال الطريق طويلاً”.

واعتبرت صحيفة ذا تلغراف أن نجاح ليفربول سيدون في سجلات التاريخ، وتابعت في إشارة ‘لى سعي ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 1990: “لا يفعل أي فريق ذلك في مباراة الإياب من الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، بدون أن يتساءل ما اذا كانت يد القدر لا تبشر لهم بطريق بديل للمجد الذي يطاردونه طوال الموسم”.

ويبتعد ليفربول بفارق نقطة واحدة عن المتصدر وحامل اللقب مانشستر سيتي، قبل الجولة الأخيرة من الموسم الحالي في نهاية الأسبوع.

وأردفت الصحيفة: “ليلة الإثنين، أبعد مانسشتر سيتي الدوري الانجليزي الممتاز عن قبضة ليفربول الذي شعر بالأثر الهائل، من ثم جاءت ليلة الثلاثاء حيث كان الرد على ملعب آنفيلد صريحاً ومذهلاً”.

ورأت صحيفة إندبندنت أن ليفربول قدم ليلة خيالية، وتابعت: “عندما يسدل الستار على هذا الموسم، ولسنوات عدة مقبلة، سيرتبط مشجعو ليفربول بإيمانهم وعدم تصديقهم (لما جرى) هذه الليلة”.

وختمت قائلة: “سيقولون مباراة برشلونة، وسيكون هذا كل ما يحتاجون لقوله، في ليلة عندما كان فيها آنفيلد يرزح تحت عبء المستحيل (الخسارة القاسية ذهاباً)، حين انغمس آلاف المشجعين وملايين المتابعين في السكرة الخطرة لكرة القدم”.