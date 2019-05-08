أشاد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة بلاعب الفريق الأول لكرة القدم، حسام حسن، وطالب بضمه في المنتخب الوطني.
وقال عامر عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك""حسام حسن مهاجم سموحة هو أفضل مهاجم في الدوري المصري واستبعادة منالمنتخب خطيئة كبري ،و عدم مشاركتة بانتظام في مباريات سموحة هذا الموسم من اهم اسباب تراجع الفريق ، ولكن الاصابات الملعونة كانت تطارده باستمرار".
وأكد عامر علي إستمرارية التوأم حسام
على جانب آخر قال رئيس نادي سموحة عن كريم يحيي:"مازال موقف كريم يحيي من الاشتراك في مباراة الاهلي القادمة غامض بسبب عقد اعارتة من الاهلي".
كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر يطالب بانضمام حسام حسن لمنتخب مصر .. وينفي رحيل التوأم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.