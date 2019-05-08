فرج عامر يطالب بانضمام حسام حسن لمنتخب مصر .. وينفي رحيل التوأم

أشاد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة بلاعب الفريق الأول لكرة القدم، حسام حسن، وطالب بضمه في المنتخب الوطني.

وقال عامر عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك""حسام حسن مهاجم سموحة هو أفضل مهاجم في الدوري المصري واستبعادة من

المنتخب خطيئة كبري ،و عدم مشاركتة بانتظام في مباريات سموحة هذا الموسم من اهم اسباب تراجع الفريق ، ولكن الاصابات الملعونة كانت تطارده باستمرار".

وأكد عامر علي إستمرارية التوأم حسام

حسن المدير الفني للفريق وإبراهيم حسن علي إستمراريتهم مع الفريق السكندري قائلاً :"الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن مستمرين مع سموحة الموسم القادم ولاداعي للمزايدات والاشاعات".

على جانب آخر قال رئيس نادي سموحة عن كريم يحيي:"مازال موقف كريم يحيي من الاشتراك في مباراة الاهلي القادمة غامض بسبب عقد اعارتة من الاهلي".