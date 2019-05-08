شاهد.. ميدو يعلق على فوز ليفربول التاريخي أمام برشلونة

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على المباراة التاريخية التي جمعت فريقي ليفربول وبرشلونة مساء أمس الثلاثاء في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا والتي انتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة .

ونشر ميدو عدة تغريدات تعليقاً علي اللقاء علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها : " مباراة امس اثبتت أن في بعض

الأوقات امتلاكك لظهيرين جنب يجيدون الأدوار الهجومية أهم من وجود مهاجمين على أعلى مستوى!! مباراة امس اثبتت ان امتلاكك لبدلاء جيدين في الخط الهجومي أهم من لاعبيك الأساسيين!! مباراة أمس درس من فينالدوم لأي لاعب بديل.. احزن ولكن عندما تأتيك الفرصة قاتل..قاتل " .

وأضاف ميدو : " يتساءل البعض لماذا نعشق كرة القدم..لا يفهم البعض لماذا هذا الهوس من الجميع بكرة القدم..الإجابة مباراة أمس!! " .

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واختتم : " ذكاء كلوب في إيجاد لاعبين جيدين جدا وفي نفس الوقت مقتنعين بدكة البدلاء معظم مباريات الموسم مثل شاكيري واوريجي هو أصعب معادلة يستطيع أي مدرب أن ينفذها في سوق الانتقالات..القدرة على بناء الفريق بما لا يخل بالتوازن داخل غرفة خلع الملابس من أصعب المهام على اي مدرب..يورجن كلوب " .