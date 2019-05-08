المنتخب الأوليمبي يواجه أوزبكستان وديًا 9 و11 يونيو

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن الفريق القومي سيواجه اوزبكستان وديا يومي 9 و11 يونيو المقبل في أوزبكستان.
قال غريب في تصريحات خاصة، إنه لم يتحدد توقيت المباراتين، موضحاً انه ينتظر إعلان باقي مواعيد جدول الدوري، من
وأفاد بأن سفر منتخب مصر الى أوزبكستان سيكون يوم 5 أو 6 يونيو المقبل.
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