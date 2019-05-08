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بعد سقوط برشلونة امام ليفربول .. صحف اسبانيا: اعظم مهزلة في التاريخ

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شنت الصحف الاسبانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء هجوماً عنيفاً علي فريق بعد خسارته التاريخية أمام الانجليزي برباعية نظيفة في مباراة اياب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، علي الرغم من الفوز في الذهاب بثلاثية .

وعلقت صحيفة "سبورت" علي الهزيمة بعنوان : " أعظم مهزلة في التاريخ " .

وشنت الصحيفة هجوماً قوياً علي ارنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني

متهمة اياه بأن دوري ابطال أوروبا أكبر من قدراته بكثير، خاصة وانه لم يستفد من خسارته الموسم الماضي أمام روما بنفس السيناريو .

 

وفي ذات الاطار وصفت صحيفة "آس" الخسارة بانها مذبحة جديدة لبرشلونة، وابرزت علي غلافها تصريحاً لسيرجيو بوسكيتس  قال فيه : " علينا أن نطلب المغفرة، لقد

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حدث ذلك ايضا امام روما " .

ووجهت صحيفة "موندو ديبوتيفو" انتقادات لاذعة للبلوجرانا وطالبت الفريق بان يخجل من نفسه، واشارت الصحيفة الي ان البرسا يعيش كارثة حقيقية وان الفريق لعب بلا روح امام ليفربول في غياب نجميه فيرمينيو ومحمد صلاح .

علي الجانب الآخر سخرت صحيفة "ماركا " المقربة من من سقوط برشلونة، حيث اشارت ان برشلونة ودع البطولة بعد الخسارة برباعية رغم الخروج المبكر لريال مدريد حامل لقب البطولة في آخر ثلاثة مواسم .

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