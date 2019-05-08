منتخب مصرللكانوي والكياك يشارك في كأس العالم المؤهلة لأوليمبياد طوكيو

يستعد منتخب مصر الوطنى للكانوى والكياك، للمشاركة فى بطولة كأس العالم للمرحلتين الأولى والثانية وهى إحدى محطات التأهيل إلى أولمبياد طوكيو 2020. وتقام المرحلة الأولى من كأس العالم للكانوى والكياك خلال الفترة من 20 الى 28 مايو الجارى فى بولندا بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 29 مايو الحالى وتستمر حتى 3 يونيو المقبل فى المانيا. وتتكون البعثة المصرية فى البطولة من جلال أسامة إداريا وعمرو توفيق مدربا واللاعبون عمرو ابو زيد ومؤمن مهران وأحمد البدويهى.

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