جهاز المنتخب يهنيء محمد صلاح بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على تهنئة محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عقب تأهل الريدز لنهائي دوريأبطال أوروبا على حساب برشلونة الإسباني.
وأرسل جهاز المنتخب رسائل تهنئة إلى محمد صلاح بعد إقصاء برشلونة، على الرغم
ونجح فريق ليفربول بالفوز على برشلونة برباعية نظيفة بعد أن خسر الريدز في ملعب كامب نو معقل البارسا في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة.
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