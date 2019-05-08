رسميًا.. السنوكر ينضم لقائمة دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

تلقي محمد القماح رئيس الاتحادين المصري والافريقي للبلياردو خطاباً رسمياً من الاتحاد الافريقي للاتحادات للاتحادات الرياضية برئاسة أحمد ناصر يفيد بإدراج لعبةالسنوكر ضمن منافسات دورة الالعاب الافريقية المقبلة. وتستضيف المغرب الألعاب الأفريقية في الفترة من 19 وحتى 31 أغسطس المقبل.

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