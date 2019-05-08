الإسماعيلي يبدأ تجهيز فريقB السبت المقبل

قرر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى B بقيادة طارق زين موعد إنطلاق أولى تدريبات الفريق على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية.

ويبدأ فريق B التدريبات من إعتبارا من

يوم السبت المقبل من أجل تجهيزها للمشاركة مع الفريق الأول.

ويتطلع مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان للاعتماد على

الناشئين لدعم الفريق الأول فى حالة إحتياج الفريق لجهودهم خاصة بعد تألقهم فى بطولات دورى الجمهورية وحصول فريق موليد ٩٩ على بطولة الدورى و تألق عدد كبير من اللاعبين فى المراحل السنية الأخرى.