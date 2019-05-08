قرر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى B بقيادة طارق زين موعد إنطلاق أولى تدريبات الفريق على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية.
ويبدأ فريق B التدريبات من إعتبارا منيوم السبت المقبل من أجل تجهيزها للمشاركة مع الفريق الأول.
ويتطلع مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان للاعتماد على
الناشئين لدعم الفريق الأول فى حالة إحتياج الفريق لجهودهم خاصة بعد تألقهم فى بطولات دورى الجمهورية وحصول فريق موليد ٩٩ على بطولة الدورى و تألق عدد كبير من اللاعبين فى المراحل السنية الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يبدأ تجهيز فريقB السبت المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.