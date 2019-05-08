صبحي يفتتح عددًا من المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية

يقوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الأيام القليلة المقبلة، بافتتاح وتدشين عدد من المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، حيث تشمل الافتتاحات عددًا من مراكز الشباب، وبعض المنشآت الرياضية داخل الأندية بعد تطويرها، ورفع كفاءتها، بما يتناسب مع رؤية

وفي هذا الصدد أكد وزير الشباب والرياضة، أن القيادة السياسية قد وجهت بضرورة الاهتمام وتطوير كافة المنشآت الشبابية والرياضية، بما يتناسب مع احتياجات الفرد خصوصًا في القرى والنجوع، وكذلك المحافظات الحدودية، مشيرًا الي أن الدولة تهتم في المقام الأول بما يتطلبه الفرد والمجتمع من توفير كافة الاحتياجات والتي في مقدمتها أماكن ممارسة

وأضاف أشرف صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة، تلعب دورًا هامًّا في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، وتوفير عدد من المشروعات والبرامج والأنشطة، التي تهدف لذلك، لافتا إلي أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة تم تطويرها بما يتناسب مع رؤية

يأتي هذا في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري، والتي انبثقت منها استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، والتي تهتم بالنواحي المعرفية، والبدنية، والاجتماعية، والاقتصادية لجميع فئات المجتمع .

وفي سياق متصل تساهم وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الرياضية في المشروعات القومية والتنموية العملاقة الجديدة، مثل جبل الجلالة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات التي تهتم بها الدولة والتي تعمل على فتح آفاق استثمارية، واقتصادية جديدة هدفها التنمية ودعم الفرد على جميع المستويات، وذلك بهدف التعريف بها لدى الشباب، وحجم الإنجازات التي تحققها الحكومة، من خلال إقامة المشروعات القومية العملاقة التى دائمًا ما يكون لها عظيم الأثر في تحقيق التنمية الشاملة بجميع مستوياتها.

الدولة في هذا الشأن.وفي هذا الصدد أكد وزير الشباب والرياضة، أن القيادة السياسية قد وجهت بضرورة الاهتمام وتطوير كافة المنشآت الشبابية والرياضية، بما يتناسب مع احتياجات الفرد خصوصًا في القرى والنجوع، وكذلك المحافظات الحدودية، مشيرًا الي أن الدولة تهتم في المقام الأول بما يتطلبه الفرد والمجتمع من توفير كافة الاحتياجات والتي في مقدمتها أماكن ممارسة الرياضة ، وكذلك إقامة المشروعات التي تهدف إلي إخراج الطاقات الإبداعية للشباب من الأسوياء وذوي القدرات والهمم.وأضاف أشرف صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة، تلعب دورًا هامًّا في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، وتوفير عدد من المشروعات والبرامج والأنشطة، التي تهدف لذلك، لافتا إلي أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة تم تطويرها بما يتناسب مع رؤيةالدولة ٢٠٣٠.يأتي هذا في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري، والتي انبثقت منها استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، والتي تهتم بالنواحي المعرفية، والبدنية، والاجتماعية، والاقتصادية لجميع فئات المجتمع .وفي سياق متصل تساهم وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الرياضية في المشروعات القومية والتنموية العملاقة الجديدة، مثل جبل الجلالة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات التي تهتم بها الدولة والتي تعمل على فتح آفاق استثمارية، واقتصادية جديدة هدفها التنمية ودعم الفرد على جميع المستويات، وذلك بهدف التعريف بها لدى الشباب، وحجم الإنجازات التي تحققها الحكومة، من خلال إقامة المشروعات القومية العملاقة التى دائمًا ما يكون لها عظيم الأثر في تحقيق التنمية الشاملة بجميع مستوياتها.

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