مهاجم ليفربول : الفوز علي برشلونة استثنائي .. لقد قاتلنا من اجل لاعبينا المصابين

علق البلجيكي ديفوك اوريجي مهاجم ليفربول الانجليزي علي فوز فريقه الكبير علي برشلونة الاسباني برباعية نظيفة سجل منها هدفين .

وقال اوريجي في تصريحات خاصة لموقع ليفربول الرسمي : " لقد كانت لحظات مذهلة ، من الصعب ان اجد كلمات لوصفها، انه

امر لا يصدق " .

وأضاف : " لقد كان الامر متعلقاً بنا كفريق، لعبنا جيداً وقاتلنا ونحن نؤمن بأنها ستكون ليلة خاصة جداً ، اردنا الفوز بهذا اللقاء من اجل لاعبينا

المصابين " .

وأكمل : " كافحنا بقوة في المباراة، حتي انا بذلت مجهوداً كبيرا في نهاية اللقاء رغم شعوري ببعض الارهاق العضلي، لقد اظهرنا اننا نمتلك مجموعة من المواهب القادرة علي العمل بشكل جاد " .

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وإختتم اوريجي :" انه أمر استثنائي ان نتواجد في نهائي دوري الابطال للعام الثاني علي التوالي " .