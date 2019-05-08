علق البلجيكي ديفوك اوريجي مهاجم ليفربول الانجليزي علي فوز فريقه الكبير علي برشلونة الاسباني برباعية نظيفة سجل منها هدفين .
وقال اوريجي في تصريحات خاصة لموقع ليفربول الرسمي : " لقد كانت لحظات مذهلة ، من الصعب ان اجد كلمات لوصفها، انهامر لا يصدق " .
وأضاف : " لقد كان الامر متعلقاً بنا كفريق، لعبنا جيداً وقاتلنا ونحن نؤمن بأنها ستكون ليلة خاصة جداً ، اردنا الفوز بهذا اللقاء من اجل لاعبينا
وأكمل : " كافحنا بقوة في المباراة، حتي انا بذلت مجهوداً كبيرا في نهاية اللقاء رغم شعوري ببعض الارهاق العضلي، لقد اظهرنا اننا نمتلك مجموعة من المواهب القادرة علي العمل بشكل جاد " .
وإختتم اوريجي :" انه أمر استثنائي ان نتواجد في نهائي دوري الابطال للعام الثاني علي التوالي " .
كانت هذه تفاصيل خبر مهاجم ليفربول : الفوز علي برشلونة استثنائي .. لقد قاتلنا من اجل لاعبينا المصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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