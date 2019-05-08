رياضة | لجنة المسابقات تغرم مدرب الطلائع بسبب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة المسابقات تغرم مدرب الطلائع بسبب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، على توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على البلجيكي لوك إيميل المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، لطرده في مباراة الأهلي في الدوري المصري.

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ويأتي قرار المسابقات بسبب طرد المدير الفني أمام الأهلي، واعتراضه على محمد الحنفي حكم مواجهة الفريقين.

وحقق الأهلي فوزًا على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثبن لمسابقة الدوري المصري الممتاز.