رياضة | مدرب توتنهام يكشف سر رفض عرض ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب توتنهام يكشف سر رفض عرض ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي عن كواليس رفضه التعاقد مع نادي ريال مدريد الإسباني في الفترة الماضية.

وقال ماوريسيو بوتشيتينو في تصريحات نشرتها صحيفة الموندو ديبورتيفو: كان الوضع صعباً عندما تلقيت عرضاً من ريال مدريد ولكني رفضت ذلك وكان القرار صائب.

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واضاف: عندما يأتي لأي مدرب عرضاً من أندية كبرى مثل ريال مدريد لا يتردد في قبول الأمر ولكني اتخذت قرار هائل برفض دعوة الريال لأن الوضع كان صعباً.

وتابع: رئيس توتنهام رفض قبول العرض في البداية وإذا كانوا طلبوا مني فسخ العقد لا يمكنني فعل ذلك لأنني لا يمكن أن أتصرف من هذا القبيل.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد فتح مفاوضات مع مدرب توتنهام لتولي مهمة الفريق في الفترة الماضية لكنه رفض مما دفع الإدارة للتعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان.