رياضة | ورطة جديدة تواجه الزمالك أمام نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورطة جديدة تواجه الزمالك أمام نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الصحفية المغربية عن رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خوض إياب نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان على استاد القاهرة والتمسك بإقامته على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ووفقًا لصحيفة "اليوم 24" المغربية ، رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ولجنة تنظيم "كان" 2019، طلب الزمالك المصري، منافس نهضة بركان في نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بنقل المباراة النهائية إلى ملعب القاهرة، وذلك من أجل ضمان حضور جماهيري وكبير، واللعب في الملعب الذي اعتاد خوض مباراته على أرضيته.

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وقرر الكاف إجراء هذه المباراة في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية، على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج، وذلك في 26 من شهر ماي الجاري، على أن تقام مباراة الذهاب في المغرب، في 19 من الشهر الجاري.

ولم يتم الكشف بعد عن عدد الجماهير الذين سيسمح لهم بالدخول للملعب، في الوقت الذي يطالب به الزمالك بأكثر من 30 ألف مناصر كما حدث في مباراة نصف النهائي.

وكان الزمالك قد بلغ هذا الدور على حساب النجم الساحلي التونسي ليلاقي نهضة بركان.