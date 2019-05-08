رياضة | فينسيوس مفاجأة زيدان أمام سوسيداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينسيوس مفاجأة زيدان أمام سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحضر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، مفاجأة لفينيسيوس جونيور، لاعب الفريق الملكي خلال لقاء ريال سوسيداد يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الـ37 من الليجا.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن البرازيلي جونيور سيخوض لقاء ريال سوسيداد من البداية يوم الأحد بعدما شارك في الربع الأخير من مباراة فياريال في الأسبوع الجاري في محل إبراهيم دياز.

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وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان معجب للغاية بمستوى فينيسيوس جونيور الذي أكد هلى أنه لاعب جيد للغاية.

وتابعت الصحيفة أن جونيور يريد المشاركة في مباراتي ريال سوسيداد وريال بيتيس في ختام الليجا من أجل الاستدعاء لقائمة البرازيل التي تخوض كوبا أميركا في الصيف.

وكان جونيور تم استدعائه من قبل تيتي لقائمة البرازيل في المباريات الودية بشهر مارس لكنه تعرض لإصابة قوية ضد أياكس في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وغاب عن الملاعب لمدة شهرين.