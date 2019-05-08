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رياضة | رغم الريمونتادا.. ضربة موجعة لليفربول

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يظهر محمد صلاح نجم نادي في تشكيل الفريق امام وولفرهامبتون يوم الأحد المقبل في الجولة 37 من .

 

وكشفت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية عن أن محمد صلاح سيشارك بشكل طبيعي بينما من المتوقع ألا يتواجد فيرمينو مهاجم ليفربول لاستمرار إصابته لكنه سيكون جاهزًا لنهائي .

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كان ليفربول قد حقق ريمونتادا تاريخية بالفوز على الإسباني برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

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