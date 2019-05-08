رياضة | رغم الريمونتادا.. ضربة موجعة لليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم الريمونتادا.. ضربة موجعة لليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يظهر محمد صلاح نجم نادي ليفربول في تشكيل الفريق امام وولفرهامبتون يوم الأحد المقبل في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية عن أن محمد صلاح سيشارك بشكل طبيعي بينما من المتوقع ألا يتواجد فيرمينو مهاجم ليفربول لاستمرار إصابته لكنه سيكون جاهزًا لنهائي دوري أبطال أوروبا.

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كان ليفربول قد حقق ريمونتادا تاريخية بالفوز على برشلونة الإسباني برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.