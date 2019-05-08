رياضة | باريس يطلب صفقة من بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس يطلب صفقة من بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن نادي باريس سان جيرمان عازم على عقد صفقة مميزة من داخل بايرن ميونيخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكر موقع le10sport الفرنسي، أن توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان يسعي للتعاقد مع تياجو ألكانتارا لاعب وسط فريق بايرن ميونيخ الألماني.

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واضاف الموقع، أن المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان سيبدء التفاوض مع بايرن ميونيخ لمعرفة إمكانية التعاقد مع تياجو ألكانتارا بعد نهاية الموسم.

ويرصد باريس التعاقد مع ألكانتارا في الصيف المقبل ليكون بديلاً للاعب بارديس القادم من فريق زينيت الروسي ولكنه لم ينجح في إثبات نفسه.

وبالرغم من عزم باريس التعاقد مع اللاعب إلا أن بايرن ميونيخ ليس مستعد لفتح باب الرحيل أمامه كونه واحد من العناصر الأساسية داخل الفريق.