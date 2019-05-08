رياضة | رئيس برشلونة يخرج عن صمته ويفاجيء "فالفيردي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يخرج عن صمته ويفاجيء "فالفيردي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني أنه لا يجد تفسيرا للطريقة التى تم بها تسجيل الهدف الرابع لفريق ليفربول الإنجليزي خلال مباراتهما مساء أمس الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بارتوميو : "ما من تفسير لحركة الهدف الرابع الذي أطاح ببرشلونة فسلبية الدفاع سمحت لليفربول بتسجيل الهدف الرابع ووداع دوري أبطال أوروبا".

وأعرب بارتوميو عن أسفه لتعرض المشجعين "لليلة سيئة" أخرى مثلما حدث أمام روما في الموسم الماضي.

وأضاف رئيس برشلونة: "الحقيقة أنه لا يوجد تفسير.. هدف مفاجئ.. كان هناك بعض الارتباك وفقدان التمركز الجيد. لا أعلم... ما من تفسير".

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واعترف بارتوميو أن برشلونة مر بتجربة جديدة من خيبة الأمل وأنها تجربة سيئة للغاية بالنسبة للجماهير وخاصة المشجعين الذين حضروا إلى استاد "آنفيلد" لمساندة الفريق من المدرجات.

وعن أسباب هذا الخروج المهين ، قال بارتوميو: "أسباب عديدة لكنه يفضل عدم التطرق لأن الفريق على وشك خوض المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا".

وقال: "من الصعب تفسير ما حدث أمام روما الموسم الماضي وأمام ليفربول هذا الموسم. سيكون هناك وقت لمناقشة هذا أما الآن فهو وقت رفع معنويات الفريق قبل نهائي كأس الملك أمام فالنسيا فيجب أن تحاول خوض هذا النهائي بأفضل معنويات ممكنة".

وقال : "المدرب اعتمد على هذه التشكيلة فقد يكون هناك لاعبون أفضل لياقة من غيرهم والجهاز الفني يقرر الدفع بأفضل تشكيلة فحتى قبل تسجيل ليفربول لهدفه الثالث ، كان لدينا الفرصة لتسجيل هدف وتقليص النتيجة إلى 1 / 2 ".