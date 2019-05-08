رياضة | الأهلي يدرس 3 سير ذاتية لتدريب فريق اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يدرس 3 سير ذاتية لتدريب فريق اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسئولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مجموعة من السير الذاتية، لعدد من المدربين الأجانب من أجل تولي المسؤولية الفنية للفريق الأول لكرة اليد، بالفترة المقبلة.

ويفاضل مسؤولو النادي الأهلي بين ثلاثة مدربين أجانب لاختيار أحدهم من أجل تولي المسئولية الفنية للفريق خلفا للسلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني الحالي.

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ومن المقرر أن يختار مسؤولو الأهلي، المدرب صاحب السيرة الذاتية الأقوى لتولي تدريب الفريق، خاصةً وأن الفترة الماضية شهدت هبوطًا في المستوى الفني والنتائج بشكل ملحوظ.