رياضة | موندو ديبورتيفو تمنح ثنائي برشلونة "صفر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موندو ديبورتيفو تمنح ثنائي برشلونة "صفر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع برشلونة الإسباني، دوري أبطال أوروبا مساء أمس بالخسارة برباعية نظيفة من ليفربول الإنجليزي في إياب نصف النهائي بالرغم من فوزه بثلاثية نظيفة في الذهاب.

ولم يستفد برشلونة من غياب الثنائي الأبرز في ليفربول، محمد صلاح وروبرتو فيرمينو بداعي الإصابة بجانب تعرض الاسكتلندي أندري روبرتسون لإصابة بين شوطي اللقاء.

وهاجمت صحيفة موندو ديبورتيفو المقربة من برشلونة، ثلاثي الفريق، الكرواتي إيفان راكيتيتش وفيليب كوتينيو وجوردي ألبا بعد رباعية ليفربول.

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وقالت الصحيفة إن راكيتيتش وكوتينيو يحصلان على تقييمصفر بعد خسارة برشلونة برباعية من ليفربول.

وصفت الصحيفة كوتينيو بأنه كان غير مرئي في إشارة منها لغياب عن اللقاء لمستواه الباهت ضد فريقه السابق ليفربول أمس بينما وصفت جوردي ألبا بأنه كارثي بعدما تسبب في هدفين من رباعية ليفربول.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يخسر برشلونة في دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة العام الماضي ضد روما بالرغم من فوزه بفارق 3 أهداف.

ولم يصل برشلونة نهائي دوري أبطال أوروبا منذ 2015 العام الذي توج به الفريق بلقبه الخامس في المسابقة.