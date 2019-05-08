رياضة | تحديد مصير مارسيلو مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحديد مصير مارسيلو مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء عن قرار الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد بخصوص مصير البرازيلي مارسيلو مع الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن زيدان أبلغ مارسيلو بالاستمرار مع ريال مدريد في الموسم المقبل بالرغم من مستواه المتواضع في الموسم الجاري واهتمام يوفنتوس بضمه.

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وتابعت الصحيفة أن زيدان وإدارة ريال مدريد قرران استمرار مارسيلو في الموسم المقبل لكن مع خروجه من دائرة الراحة برغبة النادي في ضم فيرلاند ميندي من ليون من أجل منافسته على الجبهة اليسرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيرجيو ريليون، الذي لعب بصورة أساسية مع المدرب سانتياجو سولاري وقدم مستوى مميز ليغادر ريال مدريد على سبيل الإعارة في الصيف.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن مارسيلو سيواجه منافسة قوية من أجل التفوق على روبرتو كارلوس كأكثر لاعب أجنبي مشاركة مع ريال مدريد.