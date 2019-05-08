رياضة | كلوب يذيق برشلونة من مرارة كأس ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يذيق برشلونة من مرارة كأس ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي إنجازاً شخصياً بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة يوم أمس.

ونجح ليفربول في الفوز على برشلونة بأربعة أهداف نظيفة والتأهل من الدور نصف النهائي وتعويض نتيجة مباراة الذهاب.

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ذكرت صحيفة مترو الإنجليزية، أن يورجن كلوب ضرب برشلونة برباعية مثلما فعل من قبل ضد ريال مدريد عندما كان مدرباً لفريق بوروسيا دورتموند الألماني.

واشارت الصحيفة إلى أن كلوب نجح في قيادة دورتموند للفوز على ريال مدريد في موسم 2012-2013 بنتيجة 4-1 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ثم عاد ليكرر نفس الأمر مع ليفربول بضرب برشلونة برباعية نظيفة.

واضافت الصحيفة أن كلوب نجح في تحقيق انتصار أيضاً عريض وكبير على مانشستر سيتي في النسخة الماضية بدوري الأبطال بعدما فاز في النصف نهائي 3-0 عن طريق صلاح وماني وتشامبرلين.