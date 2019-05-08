رياضة | زيدان يحفز بوجبا بكلمتين للتمرد على يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يحفز بوجبا بكلمتين للتمرد على يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع مواطنه بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن زيدان تحدث مع بوجبا في الفترة الماضية من أجل حثه على الرحيل عن مانشستر يونايتد صوب الفريق الملكي.

وقال زيدان لبوجبا خلال حديثهما بالفترة الماضية بخصوص الانتقال لريال مدريد: الآن أو أبدا في إشارة منه لسهولة رحيله عن الشياطين الحمر لريال مدريد في الصيف المقبل لكن بعد ذلك من المستحيل حدوث ذلك.

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وشددت الصحيفة على أن زيدان يصر على ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد بعدما فشل في ذلك بالسنوات الماضية.

وأضافت الصحيفة أن زيدان يخطط لتدعيم خط الوسط بقوة في الموسم الجاري والتعاقد مع بول بوجبا الذي سيكون مفتاح مهم في مشروع الفرنسي الجديد في مدريد.

وتتحدث الصحافة البريطانية عن رغبة يونايتد في الحصول على 160 مليون يورو لبيع بوجبا في الصيف المقبل.