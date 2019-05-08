رياضة | "مدير" الجبلاية يعترض على إلغاء مكبرات الصوت في التراويح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدير" الجبلاية يعترض على إلغاء مكبرات الصوت في التراويح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم ثروت سويلم نائب مجلس النواب عن محافظة الشرقية والمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، ببيان عاجل للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب ضد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف لإيقاف مكبرات الصوت أثناء صلاة التراويح في شهر رمضان الكريم.

وجاء هذا البيان بسبب قرار الوزارة بعدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية في المساجد إلا للجمعة والصلوات الخمس.

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وتساءل النائب ثروت سويلم عن مبررات الوزير لحرمان الشعب المصري من الاستمتاع بصلاة التراويح لتصبح المساجد في هذا الشهر الكريم الذي ينتظره المسلمين كل عام، في حالة صمت مما جعل الجميع في استياء من هذا القرار.

وطالب سويلم بتدخل رئيس مجلس النواب ونواب الشعب لإلغاء هذا القرار، وطالب الوزير بالإعلان عن مبررات هذا القرار غير المدروس.

وانتقد سويلم أيضًا قرار إلغاء مسابقات تحفيظ القرآن في المساجد، وطالب وقف هذا القرار غير المبرر صدوره وناشد جميع النواب مساندته لإلغاء تلك القرارات، التي تضر بالجانب المعنوي والالتزامي تجاه المسلمين.