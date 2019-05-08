رياضة | باريس يحدد سعر بيع نيمار لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس يحدد سعر بيع نيمار لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الأربعاء عن السعر المطلوب من قبل نادي باريس سان جيرمان لبيع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشره موقع لو10 سبورت الفرنسي، فإن باريس سان جيرمان يريد 350 مليون يورو لبيع نيمار لريال مدريد في نهاية الموسم الجاري.

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وتابع الموقع أن باريس سان جيرمان يريد تحقيق أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم برحيل نيمار لصفوف ريال مدريد بالمبلغ المذكور سلفا.

وكان نيمار انضم لباريس سان جيرمان من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو ويتقاضى 38 مليون يورو سنويا.

ويرغب نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف المقبل بعدما فشل في الفوز بدوري أبطال أوروبا خلال عامين وخرج من دور الـ16 في موسمين تواليا.