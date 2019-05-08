رياضة | جماهير برشلونة تسب ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير برشلونة تسب ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجمت جماهير برشلونة القائد ليونيل ميسي بعد الإقصاء يوم أمس من دوري أبطال أوروبا على يد فريق ليفربول الإنجليزي في النصف النهائي.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن جماهير برشلونة هاجمت ليونيل ميسي في مطار لندن قبل العودة من جديد إلى إسبانيا عقب الهزيمة.

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وكان ميسي قد وصل إلى المطار متأخراً بعد خضوعه لاختبار المنشطات بعد الخسارة من ليفربول ليتفاجئ بهجوم حاد من جماهير برشولنة المتواجدة في المطار.

واشارت الصحيفة إلى أن مجموعة صغيرة من مشجعي برشلونة الذين شعروا بخيبة أمل الهزيمة بالهجوم على ميسي وتوبيخه عقب الإقصاء من دوري الأبطال، قبل أن يتدخل بيبي كوستا وكيله ليأخذه بعيداً عن الجماهير لعدم تفاقم الأمور.

الجدير بالذكر أن برشلونة فشل في استغلال نتيجة مباراة الذهاب بعدما حقق الفوز في لقاء الذهاب بملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة.