رياضة | كواليس الحوار الساخر لمحمد صلاح داخل غرفة خلع ملابس ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس الحوار الساخر لمحمد صلاح داخل غرفة خلع ملابس ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي مع زملائه بالفوز برباعية نظيفة على برشلونة الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغاب محمد صلاح عن مباراة ليفربول وبرشلونة بسبب إصابة في رأسه خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز، فتواجد بمدرجات ملعب "أنفيلد" رفقة زوجته، يرتدي قميصًا عليه شعار "لا تستسلم أبدا".

Advertisements

ونشر حساب نادي ليفربول على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو لاحتفالات الفريق داخل غرفة الملابس، ويظهر فيه صلاح وهو جالس يتحدث مع باقي أفراد الفريق ويقول لزميله جيمس ميلنر مازحًا "هل خططت للذهاب في عطلة؟"، في إشارة إلى انتهاء موسم ليفربول في الأول من يونيو المقبل، بدلًا من يوم الأحد الذي يشهد مباراته الأخيرة بالدوري أمام وولفرهامبتون لصعوبة توقع العودة أمام برشلونة بعد الخسارة بثلاثية في الذهاب.