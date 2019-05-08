رياضة | الزمالك يرسل "فلوس" الحكام الأجانب للجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يرسل "فلوس" الحكام الأجانب للجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسؤولو اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، خطابًا من مسؤولي الزمالك، يفيد بتحويل مبلغ 25 ألف دولار، قيمة استقدام طاقم تحكيم أجنبي، لمواجهة الفريق الأول أمام وادي دجلة في الدوري المصري.

وطالب مسؤولو القلعة البيضاء باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمبارياته في الدوري المصري من أجل رفع الحرج عن التحكيم المصري بآخر مباريات المسابقة.

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ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.