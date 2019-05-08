رياضة | الزمالك يدرس تجميد "جنش" بسبب نهائي الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يدرس تجميد "جنش" بسبب نهائي الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك الدفع بعماد السيد حارس المرمى في بعض المباريات المقبلة لتجهيزه قبل المشاركة في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

ويشارك عماد السيد في مواجهة الذهاب بسبب عقوبة الإيقاف على جنش حارس المرمى بعد طرده في مباراة النجم الساحلي التونسي الأخيرة في إياب الدور نصف النهائي للبطولة الافريقية.

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ويحاول كريستيان جروس المدير الفني للزمالك تجهيز عماد السيد والوصول به إلى الفورمة المثالية بسبب غيابه عن المباريات لفترة طويلة مع الفريق والحفاظ على لياقته الفنية لتحقيق أكبر استفادة منه داخل المستطيل الأخضر.

ويواجه الزمالك كل من وادي دجلة والداخلية والإنتاج الحربي قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية يوم19 مايو الجاري في المغرب.