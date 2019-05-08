انت الان تتابع دوري أبطال أوروبا 2019.. رقم مميز في انتظار صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
محمد صلاح
يتأهب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، لتحقيق رقم مميز حال مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، أمام الفائز من توتنهام وأياكس، وذلك بعد أن حقق الريدز انتصارًا تاريخيا بنتيجة (4-0) على ضيفه برشلونة، مساء أمس الثلاثاء، في معقل الريدز "أنفيلد"، ليؤمن عبوره لنهائي دوري أبطال أوروبا. وسجل الأهداف لليفربول أوريجي في الدقيقتين 7 و79، وفينالدوم في الدقيقتين 54 و56، وحقق الريدز الريمونتادا بعد الهزيمة في الذهاب بثلاثية نظيفة في "كامب نو" ليتأهل الإنجليز للنهائي، الذي سيقام في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في الأول من يونيو المقبل.
وفي حال مشاركة محمد صلاح سيكون أول لاعب عربي يشارك في نهائي دوري الأبطال مرتين، إذ خاض نهائي النسخة الماضية أمام ريال مدريد في المباراة التي خسرها الريدز (1-3). وكان النجم الجزائري رابح ماجر، أول لاعب عربي يتأهل لنهائي البطولة مع فريقه بورتو البرتغالي خلال عام 1987، وقاد ماجر فريقه للتتويج باللقب
وكان النجم الجزائري رابح ماجر، أول لاعب عربي يتأهل لنهائي البطولة مع فريقه بورتو البرتغالي خلال عام 1987، وقاد ماجر فريقه للتتويج باللقب أمام بايرن ميونيخ، ليكون أول لاعب عربي يتوج بدوري الأبطال.
وبعدها بعام، شارك المغربي رضوان حجري مع فريقه بنفيكا البرتغالي في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1988 أمام آيندهوفون الهولندي، كما وُجد المغربي مهدي بن عطية في نهائي 2017 مع فريقه يوفنتوس ضد ريال مدريد، أما المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد والمعار لبوروسيا دورتموند، فلم يوجد في نهائي 2018 رغم مشاركته مع فريقه أكثر من مباراة خلال نفس البطولة.
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