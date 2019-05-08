انت الان تتابع أليسون عن إسقاط برشلونة: عشنا ليلة لا تنسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤١ ص

أليسون بيكر

علق أليسون بيكر، حارس ليفربول، على فوز فريقه على برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قائلا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "إنه شعور لا يصدق حقا، يا لها من مباراة رائعة وجهد كبير بذلناه في أثناء المواجهة، ولقد مررت بنفس هذا الموقف من قبل عندما شاركت مع روما في الإطاحة ببرشلونة خلال العام الماضي. واجبي أن أنقذ المرمى، وأنا أشعر بالسعادة عندما أتمكن من مساعدة زملائي في الفريق، أما عن نهائي دوري الأبطال، فإنه أمر مدهش أن يكون لدينا الآن هدف واحد هو الفوز بدوري أبطال أوروبا".

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وأكمل أليسون بيكر: "لقد عملنا بجد في هذا الموسم، وكنا مستعدين لمواجهة برشلونة، كما أن المنافس أهدر فرصة زيادة النتيجة في الدقائق الأخيرة، وكان أمام برشلونة فرصة لزيادة النتيجة إلى 4-0، وفي هذه الحالة مسألة العودة كانت ستصبح أكثر صعوبة علينا، ولكننا عشنا ليلة لا تنسى". حقق ليفربول انتصارا تاريخيا بنتيجة