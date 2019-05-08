انت الان تتابع شاكيري عن ريمونتادا ليفربول: لم أر في حياتي مثل هذا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ٠٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص

شيردان شاكيري

أكد نجم ليفربول السويسري شيردان شاكيري، بأن مشاهد دموع الفرحة التي رآها في جماهير الليفر أمس عقب الفوز التاريخي على برشلونة برباعية نظيفة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ستظل عالقة في ذهنه إلى الأبد، وذلك بعدما قدم الريدز مباراة ملحمية وتمكنوا من تعويض خسارتهم في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة، ليتأهلوا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، ليؤكد شاكيري أن ذلك التأهل هو أفضل هدية من الممكن تقديمها للجماهير، وذلك بحسب التصريحات التي أدلى بها للموقع الرسمي.

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وقال شاكيري: "من الصعب التحدث الآن عما حدث الليلة، قدمنا مستوى لا يصدق، أمام جماهير رائعة دفعتنا إلى الأمام، لم أشاهد تلك الأجواء في حياتي من قبل، كانت ليلة خاصة للغاية، ليلة من ليالي الأنفيلد الخاصة". وتابع السويسري: "الأمر جنوني ولا يمكن تصديق ما حققناه اليوم، من الصعب التحدث عن تلك المباراة المجنونة،