انت الان تتابع رئيس سموحة يتحدث عن رحيل التوأمين وأزمة باسم مرسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

حسام حسن

تحدث المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن علاقته الطيبة بنادي الزمالك، رغم الأزمة الأخيرة لباسم مرسي مهاجم القلعة البيضاء، والمعار إلى صفوف النادي السكندري، كما نفى رحيل التوأمين حسام وإبراهيم حسن، عن القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية، مؤكدًا استمرارهما لنهاية الموسم الجاري (2018-2019)، خاصة أن الفريق السكندري يستعد لمباراة مهمة وصعبة أمام الأهلي، والمقرر لها السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ32 للدوري الممتاز.

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وكتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء: «علاقة سموحة بالزمالك طيبة جدًا ولا توجد أي مشاكل.. مشكلة باسم مرسي مفتعلة ولا دخل للكابتن حسام حسن بها»، وقال عامر عبر حسابه: «الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن مستمران مع سموحة الموسم