انت الان تتابع كيف علق نجم ليفربول على هدف «تغفيلة القرن»؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

ليفربول

تحدث ترينت ألكسندر-أرنولد، الظهير الأيمن لنادي ليفربول، عن الهدف الحاسم الذي صنعه، في فوز فريقه الساحق على برشلونة، على ملعب "أنفيلد" في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي، بعدما تناوب كل من ديفوك أوريجي وجورجينيو فينالدوم على تسجيل رباعية تاريخية، في واحدة من أفضل ليالي "أنفيلد" الأوروبية على الإطلاق، وكان ليفربول متقدمًا 3-0، عندما استغل ألكسندر-أرنولد انشغال دفاع برشلونة لينفذ ركلة ركنية سريعة نحو الخالي من الرقابة أوريجي الذي تابعها من مسافة قريبة في الشباك.

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وعلق ألكسندر-أرنولد على الهدف، الذي وصفه بعض رواد السوشيال ميديا، بأنه (تغفيلة القرن) في تصريحات نقلتها شبكة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "كان الأمر غريزيًا فقط، يتوجب أن تلاحظ الفرص المتاحة، جيني (فينالدوم) لاعب من الطراز الرفيع، سجل هدفين، الكل سيتذكر هذه اللحظة". Trent Alexander-Arnold is