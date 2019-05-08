كيف علق نجم ليفربول على هدف «تغفيلة القرن»؟

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٠٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١١ م
ليفربول
تحدث ترينت ألكسندر-أرنولد، الظهير الأيمن لنادي ليفربول، عن الهدف الحاسم الذي صنعه، في فوز فريقه الساحق على برشلونة، على ملعب "أنفيلد" في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي، بعدما تناوب كل من ديفوك أوريجي وجورجينيو فينالدوم على تسجيل رباعية تاريخية، في واحدة من أفضل ليالي "أنفيلد" الأوروبية على الإطلاق، وكان ليفربول متقدمًا 3-0، عندما استغل ألكسندر-أرنولد انشغال دفاع برشلونة لينفذ ركلة ركنية سريعة نحو الخالي من الرقابة أوريجي الذي تابعها من مسافة قريبة في الشباك.
وعلق ألكسندر-أرنولد على الهدف، الذي وصفه بعض رواد السوشيال ميديا، بأنه (تغفيلة القرن) في تصريحات نقلتها شبكة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "كان الأمر غريزيًا فقط، يتوجب أن تلاحظ الفرص المتاحة، جيني (فينالدوم) لاعب من الطراز الرفيع، سجل هدفين، الكل سيتذكر هذه اللحظة". Trent Alexander-Arnold is
وعلق ألكسندر-أرنولد على الهدف، الذي وصفه بعض رواد السوشيال ميديا، بأنه (تغفيلة القرن) في تصريحات نقلتها شبكة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "كان الأمر غريزيًا فقط، يتوجب أن تلاحظ الفرص المتاحة، جيني (فينالدوم) لاعب من الطراز الرفيع، سجل هدفين، الكل سيتذكر هذه اللحظة".— B/R Football (@brfootball)
Trent Alexander-Arnold is 20 years old.— B/R Football (@brfootball) May 8, 2019
This assist 🤯🤯🤯pic.twitter.com/fjeSTvG5dw
وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن كلوب بات ثاني مدرب ألماني يصل لنهائي دوري الأبطال مرتين متتاليتين بعد يوب هاينكس، وقاد هاينكس فريق بايرن ميونخ الألماني للوصول للنهائي عامي 2012 و2013، ليخسر في المرة الأولى قبل التتويج في العام التالي على حساب بروسيا دورتموند.
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