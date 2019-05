كيف علق نجم ليفربول على هدف «تغفيلة القرن»؟

وعلق ألكسندر-أرنولد على الهدف، الذي وصفه بعض رواد السوشيال ميديا، بأنه (تغفيلة القرن) في تصريحات نقلتها شبكة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "كان الأمر غريزيًا فقط، يتوجب أن تلاحظ الفرص المتاحة، جيني (فينالدوم) لاعب من الطراز الرفيع، سجل هدفين، الكل سيتذكر هذه اللحظة".

Trent Alexander-Arnold is 20 years old.



This assist 🤯🤯🤯pic.twitter.com/fjeSTvG5dw