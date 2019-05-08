انت الان تتابع كيف مازح محمد صلاح «ميلنر» عقب ريمونتادا ليفربول؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٥ ص

ليفربول

احتفل لاعبو ليفربول بصورة جنونية في غرف خلع الملابس، بالانتصار الكبير الذي حققوه أمس على حساب برشلونة برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الأنفيلد، ليتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية على الرغم من خسارته في مباراة الذهاب في ملعب الكامب نو الأسبوع الماضي بثلاثية نظيفة، ويخوض الريدز نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، بعد خسارته نهائي العام الماضي أمام ريال مدريد، ولكنه ينتظر هذا الموسم الفائز من مباراة مواطنه توتنهام وفريق أياكس أمستردام الهولندي.

Advertisements

وعلى الرغم من غياب كل من نجم المنتخب الوطني محمد صلاح والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو عن موقعة الأمس بسبب الإصابة، إلا أنهما تواجدا في غرف خلع الملابس للاحتفال بالانتصار الثمين. ومازح صلاح زميله في ليفربول جيمس ميلنر بسؤاله عما إذا كان قد حجز تذاكر السفر لقضاء إجازته في الصيف بعد خسارة مباراة الذهاب،